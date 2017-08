Luierende migranten? Nee, Amerikaanse sterren!

In het kustplaatsje Forte dei Marmi, beroemd om haar luxe winkels, rust het duo uit na een rondje shoppen, omgeven door tasjes met hun nieuwe aankopen. Niets bijzonders: Italië is een geliefde vakantiebestemming voor Hollywoodsterren.



Maar de foto die door Magic Johnson op Twitter werd gedeeld, werd door komiek Luca Bottura voorzien van de tekst 'schande! Ze shoppen met het zakgeld dat ze van de staat krijgen! Deel als je je hier ook over opwindt!' Zijn post was ironisch bedoeld. Op social media circuleren vaak foto's van migranten die kamperen in Italiaanse steden.



Veel Italianen misten de ironie, en herkenden de sterren niet, zo blijkt uit de reacties: 'Het moet afgelopen zijn met het gehang van migranten op bankjes in het centrum.' 'Belachelijk'. 'Migranten bivakkeren op de bankjes van Forte dei Marmi, met onze 35 euro! Schande!'