Macron geeft 300 euro per dag uit aan make up

In de eerste drie maanden van zijn presidentschap heeft Macron 26.000 euro betaald aan de 40-jarige visagiste Natacha. Dat is omgerekend 8.666 euro per maand en bijna 300 euro per dag. Om rimpeltjes weg te werken en wenkbrauwen te borstelen. ,,Ja, het is niet goedkoop, maar wel goedkoper dan onder zijn voorgangers’’, meldt het Élysée.



Natacha is niet in vaste dienst: ze werkt op afroep. ,,We hoeven haar dus alleen maar in te zetten als het nodig is. En ondertussen denken we na over een goedkopere oplossing.’’