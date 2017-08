Man die in België militairen aanviel 'glimlachte altijd'

A. woonde sinds 2,5 jaar in een appartementsblok met sociale woningen in Brugge, waar vannacht een huiszoeking werd verricht. Zijn buren hadden nooit verwacht dat hij tot zulke daden in staat was. ,,Hij liep steevast met een glimlach op zijn gezicht rond en hij stond altijd klaar om de oudere mensen in het gebouw te helpen'', klinkt het. ,,Nooit berokkende hij ons kwaad. Dit hadden we nooit verwacht. Ik ben diep ontgoocheld in hem", zegt een buurvrouw.