Man die Republikeins kopstuk neerschoot overleden aan verwondingen

Er raakten vijf mensen gewond bij het incident in Alexandria, een voorstad van Washington D.C. Zeker twee daarvan zijn leden van het entourage van Scalise. Ook Hodgkinson, een huisinspecteur uit Belleville in de staat Illinois, raakte gewond. De Amerikaanse president Donald Trump maakte op een persconferentie bekend dat schutter Hodgkinson inmiddels is overleden aan de verwondingen.



Een afvaardiging van de Republikeinse partij was bezig met een honkbaltraining toen een schutter het vuur opende. Volgens Amerikaanse media is de schutter neergeschoten door de beveiliging van Scalise en opgepakt door de politie. De gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Onduidelijk is hoe ze eraan toe zijn. Scalise was volgens woordvoerders voor zijn operatie in 'een goede stemming'.



Het ziekenhuis waar Scalise geopereerd wordt meldt via Twitter dat het om een 'kritieke verwonding' gaat. Zij noemen ook de toestand van het congreslid nu 'kritiek'.