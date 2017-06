May trekt 5 miljoen uit voor slachtoffers flatbrand

Het geld is onderdeel van een pakket maatregelen om de slachtoffers te helpen. De lokale overheid is verantwoordelijk voor het verdelen van het geld, dat gebruikt kan worden voor alles waar de bewoners behoefte aan hebben. Ook uitvaartkosten horen daarbij.



Het is maar de vraag of de maatregelen de groeiende onvrede onder de bewoners kan sussen. May kreeg de afgelopen dagen flink wat kritiek over zich heen, omdat ze zich niet met de slachtoffers zou bemoeien. Dat deed ze vanmiddag alsnog bij twee bijeenkomsten in de buurt van de rampplek.