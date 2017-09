Menselijke resten van 'American Ripper' gevonden

Holmes ontwierp tijdens de wereldtentoonstelling van 1893 in Chicago het World's Fair Hotel met als specifiek doel er veelvuldig moorden in te kunnen plegen. Hoewel hij uiteindelijk 27 moorden bekende, wordt het werkelijke aantal op 200 geschat. De cultklassieker The Shining werd geïnspireerd op zijn moordhotel.



Op 7 mei 1896 werd Holmes, ook wel bekend als The American Ripper opgehangen in de Moyamensing Prison in Philidelphia. Holmes' nek brak niet bij de val; in plaats daarvan hing hij meer dan een kwartier aan de galg te spartelen en pas na twintig minuten werd hij dood verklaard. Holmes werd begraven op de Holy Cross Cemetery in Yeadon.