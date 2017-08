Moesson in Azië eist al ruim 1200 levens

De jaarlijks terugkerende moesson heeft de afgelopen weken in het zuiden van Azië al meer dan 1200 mensen het leven gekost. In India vielen de meeste slachtoffers door de overstromingen.

Ook Nepal en Bangladesh lijden onder de zware regenval. In deze landen vielen zeker 140 doden. Meer dan 90.000 woningen zijn verwoest in Nepal. De VN spreekt van 'de ergste overstromingen in Nepal in tien jaar'. In deze twee landen stond onlangs een derde van het totale landoppervlak onder water.

In India is de noordelijke deelstaat Bihar het zwaarst door de moesson getroffen. In Mumbai, de grootste en drukste stad van India en de hoofdstad van de deelstaat Maharashtra, kwam dinsdag het openbare leven vrijwel geheel tot stilstand vanwege de wateroverlast.