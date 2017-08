Mont Blanc-burgemeester woest: Het is geen speeltuin hier

Wandelaars moeten weten dat er 'behoorlijke risico's' zijn als ze de Mont Blanc beklimmen, stelt Peillex. Het weer kan plots omslaan, rotsen vallen naar beneden en paden lopen over gletsjers. Mensen moeten minimaal wandelschoenen, muts, zonnebril én een skibril en een winddichte jas bij zich hebben als ze de berg van 4810 meter willen bedwingen. Zo niet, dan kunnen ze een boete van 38 euro verwachten.



De politie staat achter de actie van de bezorgde burgemeester. ,,De laatste dode die we van de berg af hebben gehaald, droeg schoeisel dat beter past bij een bezoek aan je oude grootmoeder'', haalde hoofdagent Stéphane Bozon uit. ,,Ik ben daar woedend over. De Mont Blanc is een echte beklimming. Het is alpinisme met de hoofdletter A. Dit was gewoonweg domheid van de wandelaar. Hij was wellicht een goede hardloper, maar had geen kaas gegeten van de gevaren van een berg.''



Niet iedereen is even blij met het lijstje van de Franse burgemeester. Bekende alpinist Lionel Tassan vindt dat een helm en ijshouweel ook tot de uitrusting moeten behoren. Maar Peillex wijst vooral naar de symbolische waarschuwing die hij wil doen uitgaan. ,,In 2014 probeerde een vader hier nog met zijn jonge kinderen een wereldrecord te halen door ze de Mont Blanc te laten beklimmen. Levensgevaarlijk! Het is geen speeltuin hier.''