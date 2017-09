'Mystery-verdachte' voor de rechter wegens moord op dochter EU-bobo

Hij zou eind vorig jaar in het Duitse Freiburg de dochter van een hoge EU-functionaris hebben verkracht en vermoord. Daarom moet de jonge 'Afghaanse' asielzoeker Hussein K. vandaag voor de rechter verschijnen. Minstens zo belangrijk is de vraag wie hij werkelijk is en vooral ook, of hij meerder- of minderjarig is.

De asielzoeker zegt Hussein K. te heten en uit Afghanistan te komen. Hij werd in 2015 als alleenreizende minderjarige asielzoeker (ama) geregistreerd in Duitsland. Hij zou destijds 16 jaar oud en dus minderjarig zijn geweest. Om die reden plaatsten de Duitse autoriteiten hem in een gastgezin.

K. werd begin december gearresteerd na dna-onderzoek op een zwarte haar die was gevonden in een braamstruik naast de plaats delict in Freiburg. Hij wordt beschuldigd van 'moord uit wraak en ter bevrediging van zijn geslachtsdrift in combinatie met bijzonder zware verkrachting'. Het slachtoffer was de 19-jarige Maria Ladenburger. Haar vader is de rechterhand van de directeur-generaal van de juridische dienst van de Europese Commissie in Brussel.

Volledig scherm Bloemen, kaarsjes en handgeschreven reacties op de plaats delict. © DPA Het levenloze lichaam van zijn dochter werd op 16 oktober ontdekt op de oever van een riviertje bij het voetbalstadion van SC Freiburg. De geneeskundestudente bleek eerst te zijn verkracht en daarna gedood met een mes. Dit gebeurde toen ze 's avonds terugfietste van een studiefeestje naar huis.

'Waarschijnlijk ouder dan 18'

Het Duitse Openbaar Ministerie gaat er naar eigen zeggen van uit dat K. 'in tegenstelling tot zijn verklaringen met hoge waarschijnlijkheid al ouder dan 18 jaar was ten tijde van de feiten en dus volwassen'. Het OM baseert zich op medisch onderzoek naar onder meer een tand die K. verloor. Volgens twee onafhankelijk van elkaar geraadpleegde gerechtsdeskundigen is de verdachte minstens 19 en mogelijk al 22 jaar oud.

K. zelf beweert dat de feiten vlak voor zijn zeventiende verjaardag plaatsvonden. Omdat niet vaststaat dat hij destijds al 21 jaar oud was, staat hij terecht voor de jeugdkamer van de rechtbank. Die kan beslissen of ze het jeugd- of volwassenenstrafrecht toepast. In het laatste geval hangt K. levenslang boven het hoofd, in het eerste een celstraf van tien tot vijftien jaar, zo meldt de Duitse nieuwszender NTV. Een celstraf van vijftien jaar is mogelijk in het geval van jongeren bij wie sprake is van een speciale schuldgraad.

Veroordeelde geweldpleger

Van dat laatste zou weleens sprake kunnen zijn bij K. Hij leefde voor zijn komst naar Duitsland in Griekenland, waar hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Dit vanwege beroving en poging tot moord op een 20-jarige studente in mei 2013 op het eiland Corfu. Hij duwde de vrouw van een rots, maar ze overleefde wonderwel. K. mocht de gevangenis na twee jaar al verlaten. Doordat de Griekse autoriteiten de veroordeling niet doorgaven aan de internationale veiligheidsdiensten, kon de geweldpleger ongemerkt naar Duitsland vluchten. Daar vroeg hij zonder papieren asiel aan als 'minderjarige'.

Voor de rechtszaak tegen hem zijn zestien dagen uitgetrokken. De uitspraak wordt verwacht op 8 december. In de tussenliggende periode worden in de rechtszaal 45 getuigen en tien getuige-deskundigen gehoord. Zij zullen verklaringen afleggen over de leeftijd en herkomst van 'mystery-verdachte' Hussein K.