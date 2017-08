Nasleep orkaan Harvey zorgt voor overstromingen in Houston

In totaal viel er tot nu toe zo'n 127 centimeter regen, een hoeveelheid die in Nederland doorgaans in een tijdsbestek van tien maanden valt. De rivieren zijn door de overvloedige neerslag buiten hun oevers getreden. De komende dagen zal er nog eens 500 millimeter regen vallen en zullen nog meer delen van de Texaanse stad overstromen.



Honderden mensen hebben om hulp gevraagd. Ze doen dat onder meer via oproepen op Facebook en Twitter, waar ze foto's delen van de huidige situatie in het gebied. Omroep CNN heeft het over een 'storm die zijn weerga niet kent'.



,,Als dit een gewone orkaan zou zijn, dan zou het gaan om twee miljard, misschien drie miljard dollar schade. Maar dat is niet het geval bij deze storm", zei Chuck Watson van onderzoeksbureau voor natuurrampen Enki. Vrijdag schatte CoreLogic, een ander onderzoeksbureau, al dat de totale schade kan oplopen tot zo'n 40 miljard dollar.

Olie

Het gebied dat door overstromingen wordt getroffen huisvest raffinaderijen die samen goed zijn voor vijf miljoen vaten olie per dag. Op dit moment is al voor ongeveer één miljoen vaten aan olie- en oliecondensaatbewerking stilgelegd.



Ook bij het oppompen heeft Harvey al voor flinke problemen gezorgd. Bij de vele olieplatforms voor de kust is de productie al met 24 procent gedrukt. Ook de haven van Corpus Christi, die het gros van de Amerikaanse ruwe olie verscheept, is zwaar getroffen. De gevolgen zijn al te merken in de benzineprijzen in de VS, die vrijdag in aanloop naar de orkaan flink opliepen.



Naast de problemen voor de energieproductie, hebben ook de landbouw en veeteelt te vrezen van het water. Daarnaast hebben luchtvaartmaatschappijen zaterdag 1140 vluchten in Texas geschrapt. Voor vandaag zijn dat er minstens 1224.

Volledig scherm Een omgewaaide camper in Victoria. © AFP

Nederland

Soms komt het voor dat een orkaan of een ander tropisch systeem boven de Verenigde Staten koers zet naar West-Europa. Harvey blijft echter in de Verenigde Staten en lost daar uiteindelijk volledig op. Dat betekent dat Harvey geen invloed zal hebben op ons weer.



In de loop van de week ontwikkelt er een nieuw systeem voor de Amerikaanse oostkust. Wat voor weer dat op zal leveren en of dat ook het weer in Europa zal beïnvloeden, is nog niet duidelijk.

Volledig scherm Schade door de orkaan in Bayside. © AFP

Volledig scherm Ondergelopen straten in Galveston. © AFP

