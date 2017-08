Nederlander (21) krijgt jarenlange celstraf voor rellen G20-top

De 21-jarige Nederlander Peike S. is vandaag door de rechtbank in Hamburg veroordeeld tot twee jaar en zeven maanden celstraf voor zijn aandeel in de rellen in de Noord-Duitse stad. Die ongeregeldheden vonden plaats in het kader van de G20-top, begin juli.

Tijdens de hevige rellen zou de man twee flessen naar een politieagent hebben gegooid. Bovendien zou S. zich tegen zijn arrestatie hebben verzet. De rechter gaat met de straf fors over de eis van de aanklager heen. De officier van justitie in Hamburg had eerder vandaag één jaar en negen maanden celstraf gevraagd, een strafeis die vergelijkbaar is met soortgelijke gevallen. De rechter kwam echter tot een hogere straf, onder meer omdat 'agenten niet als schietschijf voor relschoppers dienen'. S. heeft al aangegeven in hoger beroep te zullen gaan tegen zijn straf.

De Nederlander werd vandaag geboeid de rechtszaal binnengebracht. De Duitse politie was in reluitrusting aanwezig. Na het oordeel van de rechter was er rumoer op de publieke tribune. Het geluid kwam van mensen die naar de rechtszaal waren gekomen om S. te steunen. Ze droegen zwarte kleding en zonnebrillen.

Twee jaar cel

De man zit sinds 7 juli in voorarrest. Hij sprak tijdens de behandeling van zijn zaak geen woord. Hij is onder meer aangeklaagd wegens het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel en verzet tegen de politie.

Volgens het Duitse Bild is S. de eerste van in totaal 109 relschoppers die moet voorkomen. Hij is niet de enige Nederlander in die grote groep. Ramon L. uit Nijmegen (33) wordt beschuldigd van het gooien van stenen en flessen naar politiemensen en -voertuigen. Voor de behandeling van zijn zaak heeft de rechtbank nog geen datum vastgesteld, aldus het OM.