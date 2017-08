Nederlandse (46) lag urenlang in Thaise bergspleet

Ze maakte een vrije val in een gat van vijf meter en brak haar ruggenwervel. ,,Wonderbaarlijk genoeg heb ik verder niks gebroken. Ik had naast mijn rug ook makkelijk mijn enkels en benen kunnen breken na die val. Of ergere verwondingen aan mijn rug kunnen hebben. Ik had een rugzakje om, dat heeft mijn rug enigszins beschermd toen ik na de val tegen de rand van berg aanviel. Een hoop geluk bij een ongeluk dus."



Hoewel ze niet alleen was toen ze viel, duurde het vier uur voor ze uiteindelijk in het ziekenhuis aankwam. ,,Dankzij de ademhalings-, meditatie- en focustechnieken die ik van de monniken heb geleerd en van de technieken die ik zelf in mijn werk als trainer en coach gebruik, kon ik rustig blijven en was er geen sprake van paniek of grote angst of iets dergelijks. Ik was natuurlijk wel ongerust omdat ik voelde dat er iets goed mis was met mijn rug en omdat er gruis en kiezels op ons terecht kwamen bij het bikken in de berg."