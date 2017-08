Nederlandse relschopper (21) voor Duitse rechter

Met plastic tas over straat in Kenia? 38.000 dollar boete

12:54 Wie vanaf vandaag nog met een plastic tas wordt gezien in Kenia riskeert een boete van 38.000 dollar of een gevangenisstraf van 4 jaar. De maatregel is een direct gevolg van de enorme bergen draagtassen die in de straten van hoofdstad Nairobi liggen.