Neef terroristenbroers aangehouden om urenlange geheime gesprekken

De Marokkaanse inlichtingendiensten hebben een persoon aangehouden die in contact stond met de daders van de terreuraanslagen in Catalonië. Politiebronnen hebben aan de Spaanse krant La Vanguardia gemeld dat het gaat om Nourine Oukabir, een neef van de broers Moussa en Driss Oukabir. Die maakten allebei deel uit van de terreurgroep.

Nourine Oukabir wordt verdacht van 'het verheerlijken van terrorisme'. Hij zou met leden van de terreurgroep urenlang geheime gesprekken hebben gevoerd in een café.



Zijn neef Moussa is in Cambrils door de politie doodgeschoten. Zijn andere neef Driss moet vandaag samen met drie andere leden van de terreurcel in Madrid verschijnen voor de Audiencia Nacional, een speciaal gerechtshof dat zich onder meer over terreurzaken buigt.

Cambrils en Barcelona

In totaal vielen bij de aanslagen vijftien doden: één in Cambrils en veertien op de Ramblas in Barcelona, waar een busje donderdag op de menigte inreed. De bestuurder van die bus, de 22-jarige Younes Abouyaaqoub, werd als hoofdverdachte gezien. Ondanks een klopjacht wist Abouyaaqoub vier dagen uit handen van de politie te blijven. Na een tip van twee oplettende dorpelingen werd hij gisteren door de politie doodgeschoten.