Nieuwe foto's tonen bestuurder busje Barcelona

Er zijn nieuwe foto's vrijgegeven van Younes Abouyaaquoub (22), de voortvluchtige dader van de aanslag in Barcelona. De Catalaanse politie verspreidde de foto's in de hoop op zo veel mogelijk samenwerking tussen burgers en politie om de dader op te sporen. Abouyaaquoub eiste tijdens zijn vlucht het vijftiende slachtoffer, toen hij Pau Pérez, een 34-jarige Spaanse ingenieur, doodstak om zijn auto te kunnen stelen .

Abouyaaaquoub is aangewezen als verdachte op basis van getuigenverklaringen en videobeelden waarop te zien is dat hij vlak na de aanslag over de Ramblas loopt. Ook zijn er sporen gevonden in het busje die naar hem wijzen en hij zou een van de personen zijn die het bestelbusje huurden. Abouyaaquoub was hoogst waarschijnlijk de enige inzittende van het busje op het moment van de aanslag.

De Spaanse politie heeft de gestolen auto met Abouyaaquoub achter het stuur nog proberen tegen te houden. Hij reed ongeveer twee uur na de aanslag door bij een politiecontrole en reed daarbij over de voet van een agent. Agenten openden het vuur op de auto, maar konden Abouyaaquoub niet stoppen. Later werd de auto gevonden met het lichaam van Pérez op de achterbank, maar zonder Younes Abouyaaquoub.

Abouyaaqoub is de enige van de twaalf verdachten van de aanslagen die nog wordt gezocht. De andere verdachten zijn aangehouden, doodgeschoten door de politie of omgekomen door een explosie in een woning in Alcanar ten zuiden van Barcelona.

Identiteit slachtoffers

Door het afnemen van vingerafdrukken en DNA-onderzoek hebben de Spaanse autoriteiten de identiteit van de vijftien omgekomen slachtoffers kunnen achterhalen. Het gaat om zes Spanjaarden, drie Italianen, twee Portugezen, een Belg, een Amerikaan, een Canadees en een Australiër. De Australiër is het 7-jarige jongetje Julian Cadman, die eerder nog vermist was.

Nederlandse slachtoffers

De Nederlandse man die gewond is geraakt bij de aanslagen in Spanje is uit het ziekenhuis ontslagen. De toestand van de twee vrouwelijke Nederlandse slachtoffers is onveranderd. Ze voelen zich elke dag weer een klein beetje beter. Dat meldde een woordvoerder van de familie. De familie hoopt dat alle drie de Nederlanders snel weer thuis zijn, mogelijk zelfs al komend weekend.

Younes Abouyaaquoub (22) stak een Spanjaard dood en ging er met zijn auto vandoor. © AP