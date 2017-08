Noord-Korea: VS gieten olie op het vuur met militaire oefening in Zuid-Korea

Het zou zelfs kunnen leiden tot een kernoorlog, zo laat de Noord-Koreaanse regering doorschemeren in de officiële Noord-Koreaanse krant Rondong Sinmun. ,,De samenwerking tussen de VS en Zuid-Korea in deze oefening is een erg expliciet voorbeeld van vijandigheid tegen ons. Niemand kan garanderen dat deze oefening niet zal evolueren tot een echte strijd", staat erin. Hiermee wordt gerefereerd aan het verleden waarin nog wel eens operaties werden gesimuleerd waarbij Kim Jong-un en zijn topgeneraals gedood werden.



,,Ulchi Freedom Guardian is olie op het vuur, het verhoogt de spanningen tussen noord en zuid nog meer. Als de VS denken dat een oorlog in Korea een ver-van-mijn-bedshow is, dan hebben ze het mis."