Noord-Koreaanse leider roept op tot meer raketlanceringen

Noord-Korea laat weten dat Kim Jong-un aanwezig was bij het afschieten van de raket. Volgens staatsmedia was de lancering een reactie op gezamenlijke oefeningen van het Amerikaanse en Zuid-Koreaanse leger. De raket van dinsdag was pas een eerste stap van de militaire operatie om Guam te bereiken, aldus Kim Jong-un. Het projectiel vloog over het noorden van Japan en landde in zee.



Noord-Korea dreigde eerder al het eiland Guam aan te vallen, nadat de Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde de Verenigde Staten niet te bedreigen. De Veiligheidsraad van de VN schrijft in een reactie op de lancering van dinsdag dat het belangrijk is dat Noord-Korea onmiddellijk concrete stappen neemt om de spanning in de regio te verminderen. De VN reppen niet over nieuwe sancties. Dat zouden Rusland en China niet willen.