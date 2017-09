Obama liet Trump Tower niet afluisteren

Trump beweerde in maart, toen hij inmiddels twee maanden president was, in meerdere tweets dat de Democraat Obama hem in oktober 2016 had laten afluisteren. Die beschuldiging was overigens niet onderbouwd. Amerikaanse media melden dat Justitie zelf noch de federale politie FBI een snipper bewijs heeft kunnen vinden voor de aantijging van Trump.



De inlichtingencommissie van de Senaat verklaarde begin maart dat er geen bewijs voor Trumps beschuldiging was gevonden. Republikeinse en Democratische parlementsleden verklaarden eveneens geen bewijs te hebben gezien dat de Amerikaanse president Trump is afgeluisterd door zijn voorganger Obama.



Een groot aantal Republikeinen drong erop aan dat Trump zijn excuses aanbiedt. Ze willen dat Trump zijn beschuldigingen intrekt of dat hij op zijn minst uitlegt waarop die aantijgingen gebaseerd zijn. De inmiddels opgestapte Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer deed nog een poging Trumps uitlatingen af te zwakken, door te stellen dat de president het niet letterlijk bedoeld zou hebben.