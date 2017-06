Omstander vangt uit brandende Grenfell Tower gegooide baby

Dat vertelt Samira Lamrani, een getuige van de ramp in Londen, aan de Press Association . ,,Een vrouw was aan het gebaren dat ze haar baby ging gooien en dat iemand de baby moest vangen."

Volgens Lamrani viel de baby van 'in elk geval de negende of tiende verdieping'. Ter bescherming was het kind gewikkeld in een dikke deken. Een man rende naar voren en slaagde erin om de baby te redden.

Hulp

Lamrani omschrijft hoe ze meerdere mensen ,,vanuit alle hoeken, bonkend en schreeuwend om hulp" in het flatgebouw kon zien staan. ,,We probeerden hen te troosten, vertelden ze dat we deden wat we konden en dat we het alarmnummer hadden gebeld, maar ze wisten duidelijk dat de dood op hen wachtte."