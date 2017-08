Omstreden Trump-strateeg Bannon weg uit Witte Huis

Steve Bannon, een van de belangrijkste adviseurs in het Witte Huis, vertrekt. Volgens de perswoordvoerder van het Witte Huis zijn de nieuw stafchef John E. Kelly en Bannon dit 'samen overeen gekomen'. Vrijdag was zijn laatste dag als adviseur van president Donald Trump.

Bannon is direct weer aan de slag gegaan bij Breitbart News, de conservatieve nieuwswebsite waar hij aan het hoofd stond voordat hij bij Trump in dienst kwam.

Volledig scherm President Donald Trump en Steve Bannon. © REUTERS Bannon speelde een grote rol tijdens de verkiezingscampagne van Trump en zette deze rol voort toen Trump president werd. Hij spoorde Trump aan zijn campagnebeloften door te voeren en werkte nauw samen met andere adviseurs van Trump, onder wie Trumps schoonzoon Jared Kushner.

De relatie tussen Trump en Bannon vertoont echter al sinds april van dit jaar scheuren. Volgens Amerikaanse media woedde er een machtsstrijd in het Witte Huis tussen Bannon en Kushner. Kushner is de laatste maanden meer en meer zichtbaar geworden als de nieuwe rechterhand van de president.



Trump zei in april over Bannon: ,,Ik mag Steve graag, maar ik moet jullie eraan herinneren dat hij pas zeer laat bij mijn campagne betrokken was. Ik ben mijn eigen strateeg, en ik ben niet van plan om mijn strategieën aan te passen."



De afgelopen week ligt Trump in de VS zwaar onder vuur vanwege zijn reactie op extreem-rechts geweld in de plaats Charlottesville. Daar organiseerden witte nationalisten en neonazi's een gewelddadige mars. Een extreem-rechtse man reed op een groep tegendemonstranten in, waarbij een vrouw om het leven kwam.

Quote Ik mag Steve graag, maar ik moet jullie eraan herinneren dat hij pas zeer laat bij mijn campagne betrokken was President Donald Trump Trump weigerde in eerste instantie de racistische betogers - die leuzen als 'de Joden zullen ons niet vervangen' riepen - te veroordelen. Later deed hij dat wel, maar hij trok zijn woorden later grotendeels weer in. Volgens Trump hadden 'beide kanten' schuld aan het geweld en zaten er ook aan beide zijden 'hele fijne mensen'. Bannon zou Trump zowel tijdens zijn campagne als na de verkiezingswinst geadviseerd hebben om zich vooral niet expliciet tégen extreem-rechts uit te spreken, omdat de president uit die hoek juist steun geniet. Toch noemde de strateeg witte nationalisten in een recent interview 'losers'.

Macht

Voordat Bannon campagne-adviseur van Trump werd, was hij de baas van de controversiële, conservatieve nieuwssite Breitbart. Sinds zijn intreding in het Witte Huis heeft Bannon een grote invloed gehad op het beleid van Trump. Zo zorgde hij ervoor dat het inreisverbod voor burgers uit zeven landen in het Midden-Oosten ook gold voor mensen met een permanente verblijfsvergunning - tegen de wens van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in.

Zijn macht werd bekrachtigd met een benoeming in de Nationale Veiligheidsraad, die de president adviseert over buitenlandbeleid en veiligheidskwesties. Deze benoeming werd gezien als uiterst controversieel. Twee professionals, de hoogste generaal en de chef van de inlichtingendienst, moesten plaats maken voor Trumps rechterhand. In april werd Bannon echter weer uit de veiligheidsraad gezet in het kader van een 'reorganisatie' van de raad. Hierna bekoelde de relatie tussen Trump en Bannon.

In een interview met Bloomberg News kondigde Bannon aan te blijven vechten aan de kant van Trump. ,,Mocht er enige twijfel bestaan, laat het me dan verduidelijken: ik verlaat het Witte Huis en ga door het vuur voor Trump tegen zijn tegenstanders - op Capitol Hill, in de media en in het Amerikaanse bedrijfsleven."