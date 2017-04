Opgepakte Irakees was lid terreurgroep IS

Een van de mannen die werd opgepakt na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund, is niet langer verdacht van betrokkenheid. Wel zou hij zich drie jaar geleden hebben aangesloten bij IS, dus hij blijft vastzitten.

In Duitsland hield Abdul Beset A. (26) contact met leden van de islamitische terreurgroep. Dat zegt de aanklager in Duitsland. Abdul A. kwam in 2016 via Turkije naar Duitsland. Volgens de aanklager is er echter geen concreet bewijs dat hij daadwerkelijk betrokken is geweest bij de aanslag op de bus. De verdachte die nu overblijft in de zaak rond de aanslag op de bus is nu een 28-jarige Duitser, met vermeende banden in jihadistische kringen.

Bij de spelersbus ontploften dinsdagavond drie explosieven toen de bus met de selectie op weg was naar het stadion voor het Champions League-duel tegen AS Monaco. Bij de aanslag raakten speler Marc Bartra en een motoragent gewond. De wedstrijd tussen Dortmund en AS Monaco werd een dag uitgesteld.