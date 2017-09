Opnieuw brand bij chemische fabriek Houston

Grote evacuatie wegens ruimen bom Frankfurt begonnen

10:52 In Frankfurt is de grootste evacuatie in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog begonnen. Meer dan 60.000 mensen moeten hun huis uit voordat morgen een niet-ontplofte Engelse vliegtuigbom onschadelijk wordt gemaakt. Vandaag wordt alvast een begin gemaakt met de tijdelijke verhuizing van patiënten van twee ziekenhuizen in het risicogebied.