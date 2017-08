Ouders Joey Hoffmann in Turkije voor identificatie

Na de vondst van het lichaam van Joey in een droge rivierbedding – afgelopen maandag – is zijn familie direct afgereisd naar Turkije. In de Zuid-Turkse stad Adana wordt het lichaam van Joey bewaard in een mortuarium.



Ook de broer van Joey, Robin Hoffmann, is in Turkije. Met twee vrienden hielp hij eerder bij de zoektocht naar zijn broer. De familieleden zullen dna afstaan, waarna de Turkse autoriteiten met 100 procent zekerheid kunnen vaststellen dat het stoffelijk overschot inderdaad van Joey is. Mogelijk wordt het lichaam daarna vrijgegeven aan de familie.



Joey was een inwoner van de gemeente Haaksbergen. Het gemeentebestuur heeft besloten om de kosten te dragen voor de reis van de ouders en de broer naar Turkije. Wanneer zij terugkeren naar Nederland, is nog onduidelijk.