Politie betwijfelt of 17-jarige Moussa ook rambusje bij aanslag bestuurde

Op 13 oktober zou hij 18 jaar worden. In Ripoll, het stadje verborgen in de Pyreneeën waar hij opgroeide, beschrijven ze hem als ‘een sociaal type, helemaal geen vreemde vogel’. Schijn die bedroog, zoals zo vaak, want Moussa Oukabir was een spil in de aanslagen in Barcelona en de badplaats Cambrils die aan 14 mensen het leven kostten en meer dan 130 verwondden.



Maar waar de Spaanse veiligheidsdiensten aanvankelijk dachten dat ze met hem de auteur van de dodemansrit op de Rambla te pakken hadden, kwamen er gisteravond weer twijfels. Het leek hen onmogelijk om in slechts zes uur tijd twee grote aanslagen uit te voeren. Om vijf uur ’s middags zou hij het busje hebben bestuurd dat in Barcelona een spoor van dood, bloed en paniek achterliet. Op zijn vlucht uit de stad zou hij verschillende agenten hebben verwond toen hij een controle niet respecteerde. Dat gebeurde in de auto van een Spaanse man die hij, doodgestoken, in de auto achterliet.