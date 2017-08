Politie doodt vader die echtgenote vermoordde en zoon ontvoerde

Gisteren hield de politie een klopjacht op Konstantin Mozorov (48) en zijn zoon Daniel Mozorov toen ze verdwenen uit Santa Barbara. De moeder van de jongen was even tevoren dood gevonden. Ze was doodgeschoten.



De politie vaardigde een arrestatiebevel uit wegens moord en gaf een Amber Alert uit. FBI-agenten ontdekten waar vader en zoon zich schuilhielden. De politie wilde de vader arresteren toen hij met zijn zoon een appartement uitkwam, maar daarop ontstond een schietpartij. Konstantin Mozorov overleed later in een ziekenhuis.



De jongen is opgevangen door de Amerikaanse Kinderbescherming. Die bekijkt of hij terechtkan bij een familielid.