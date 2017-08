Politie: romp Kim Wall zat aan stuk metaal om snel te laten zinken

UpdateDe menselijke romp die maandag is gevonden bij de kust van Kopenhagen is van de Zweedse journaliste Kim Wall, volgens de Deense politie.

DNA-tests op de torso wijzen uit dat de resten van de 30-jarige Zweedse zijn, aldus de politie woensdagochtend. Het lichaam werd gevonden zonder armen, benen en hoofd op een oever van het eiland Amager in de Sont. Aan de torso was een stuk metaal bevestigd. ,,Hoogstwaarschijnlijk om het lichaamsdeel te laten zinken'', zegt de politie.

Het is onduidelijk wat er met het hoofd en de ledematen gebeurd is. Duikers zochten de wateren ten zuidwesten van Amager de hele dag af, maar tot dusver geen andere stoffelijke resten gevonden.

Duikbooteigenaar

Kim Wall werd voor het laatst op 10 augustus gezien toen ze aan boord stapte van de onderzeeër van de Deense ingenieur Peter Madsen, over wie ze een verhaal wilde schrijven. Madsen heeft lange tijd verklaard dat hij de Zweedse van boord had gezet, op het eiland Refshaleøen in Kopenhagen. Zij werd door haar vriend als vermist opgegeven, omdat ze nooit meer een teken van leven had gegeven.

Later in het onderzoek legde de duikbooteigenaar een verklaring af waaruit blijkt dat de verdwenen journaliste Kim Wall aan boord van de onderzeeër is overleden. Hij zou haar na een ongeluk met het vaartuig een zeemansgraf hebben gegeven. Daarmee krijgt de bizarre zaak opnieuw een andere wending.

Door een probleem met de ballasttank zonk de duikboot. Madsen kon zich - naar eigen zeggen - ternauwernood redden. De politie denkt dat de kapitein het vaartuig met opzet naar de zeebodem heeft gestuurd. Op de boot is ook opgedroogd bloed van Wall gevonden. ,,Het dna komt overeen met dat van een tandenborstel en haar die we hebben meegenomen'', aldus onderzoeker Moeller Jensen.

Ernstige nalatigheid

Madsen zit vast op beschuldiging van dood door ernstige nalatigheid, maar de aanklacht wordt vermoedelijk aangescherpt. Door de DNA-match is de druk op Madsen aanmerkelijk toegenomen maar het is te vroeg om conclusies te trekken, zegt zijn advocate tegen de krant Berlingske Tidende. Ze is vandaag door de politie op de hoogte gesteld maar heeft nog niet met haar cliënt gesproken. ,,Het is het beste voor iedereen dat Kim Wall is gevonden, maar het onderzoek is nu nog niet afgesloten.''