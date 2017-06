Politie: Slachtoffers torenbrand mogelijk nooit meer te identificeren

Zes van de 17 doden zijn geïdentificeerd, maar volgens Cundy is het dus zeer aannemelijk dat ze niet iedereen zullen kunnen identificeren. ,,Het is alsof je in een oven werkt, de hitte is intens'', liet een oud-brandweercommandant weten aan The Sun.



Er liggen nog 37 gewonden in ziekenhuizen, onder wie zeventien mensen die er ernstig aan toe zijn. Minister-president Theresa May heeft de plek van het uitgebrande gebouw bezocht. Ze heeft een officieel onderzoek gelast naar de brand. Ook Labourleider Jeremy Corbyn bezocht Londen en sprak er met bewoners van de flat.



Alle bewoners krijgen nog voor het weekend een andere woning toegewezen. De afgelopen dagen zijn de slachtoffers opgevangen in sporthallen en hotels.