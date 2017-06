Poolse regeringspartij blundert met racistische tweet

De partij schreef vanmiddag: ,,Laat je niet overtuigen dat een afkeer ten opzichte van vluchtelingen iets slechts is. Polen zijn geen uitzondering in Europa." De tweet was voorzien van een grafiek met onderzoeksresultaten van het Pew Research Center waarop te zien was dat negen Europese landen, waaronder Polen, de Europese aanpak van het vluchtelingenprobleem afkeuren.



Nadat er ophef ontstond over het bericht verwijderde de partij dit direct weer en verving het door een genuanceerder bericht waarin alleen stond dat veel Europeanen het Europese vluchtelingenbeleid afkeuren. Een woordvoerder liet weten dat het eerdere bericht op een 'extreem onhandige' wijze geschreven was.