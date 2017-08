President na dood tiener: 'Agent mag niet schieten als iemand op zijn knieën om zijn leven smeekt.'

De begrafenis van Kian bracht vandaag duizenden mensen op de been. In de stoet liepen veel mensen mee die ook een gezinslid verloren in de drugsoorlog. De aanwezigen droegen zwarte rouwbanden, witte T-shirts, bloemen, kleine vlaggen en protestborden waarop stond 'stop het uitmoorden van de armen' en 'Stop de vervolging' of 'Ren Kian, ren".

Vader

Het protest op de begrafenis bij de hoofdstad Manilla is de eerste betoging sinds het aantreden van Duterte, ruim een jaar geleden, die zoveel mensen op de been heeft gebracht. Saldy delos Santos, de vader van het slachtoffers zei tijdens de uitvaart dat zijn zoon onschuldig was en dat hij furieus is op het optreden van de politie. ,,Hebben die mensen geen hart? We hebben in dit land een boel kerken. Misschien kunnen ze daar eens naar toe om tot inkeer te komen,’’ snikte hij.