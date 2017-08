President Trump en Melania bezoeken het zwaar getroffen Corpus Christi

Het blijft de komende dagen stevig regenen in de Amerikaanse staat. Het enorme gebied van regen dat Harvey met zich mee heeft gebracht verschuift zich heel traag richting het oosten, naar buurstaat Louisiana. Op sommige plaatsen in en rond Houston kan vandaag in totaal zelfs 127 centimeter regen vallen. De weerdiensten spreken over 'levensbedreigende overstromingen'.



Twee grote waterreservoirs bij Houston die de vele neerslag van de afgelopen dagen voor een deel opvingen, beginnen over te lopen. De autoriteiten zijn nu gedwongen de druk op de damwanden te verminderen door meer water af te voeren via de toch al overbelaste rioleringen van de stad.