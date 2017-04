Pulitzer Prize voor Panama Papers

video Doden en gewonden door schietpartij bij basisschool in Californië

22:35 Bij een basisschool in San Bernardino heeft in een klaslokaal een schietpartij plaatsgevonden. Dat melden de plaatselijke brandweer en een politiechef op Twitter. Twee volwassenen zouden zijn overleden, twee leerlingen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een van de slachtoffers zou een docente zijn.