Rusland: IS-leider Al-Baghdadi mogelijk gedood

UPDATEHet Russische ministerie van Defensie meldt dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi mogelijk om het leven is gekomen bij een luchtaanval op Raqqa, de hoofdstad van het kalifaat. De Russen onderzoeken nu of de 'kalief' inderdaad dood is.

De luchtaanval zou op 28 mei zijn uitgevoerd in een zuidelijke buitenwijk van Raqqa door Russische toestellen. Daar was op dat moment, zo stelt het ministerie, een bijeenkomst van IS-leiders. De Russen denken dat ook hoogste baas Al-Baghdadi daarbij was en proberen die informatie nu bevestigd te krijgen. Behalve Al-Baghdadi zouden ook 30 andere leiders en 300 strijders om zijn gekomen.

De Russen stellen dat de leiders op de bijeenkomst spraken over terugtrekking uit de stad. Raqqa ligt zwaar onder vuur. Ook de Westerse anti-IS-coalitie voert er veel luchtaanvallen uit. Daar komen ook veel burgers bij om het leven, meldde de VN recent nog.

Dood vaker gemeld

De dood van Al-Baghdadi, wiens echte naam Awad al-Badri is, is al vaker gemeld en nog nooit bevestigd. In maart 2015 en juni 2016 werd ook al gemeld dat hij zwaargewond zou zijn geraakt bij een (Amerikaans) bombardement. Ook nu zijn er twijfels. Zo is het onduidelijk waarom de leider van IS in Raqqa zou zijn, dat dagelijks wordt gebombardeerd en inmiddels ook van over de grond wordt aangevallen door Koerdische troepen. Om die reden zou het uit veiligheidsoogpunt ook opmerkelijk zijn dat er zo'n grote bijeenkomst met veel leiders was belegd. IS zelf heeft nog niet gereageerd op het Russische bericht. De terreurgroep heeft in het verleden wel vaker de dood van vooraanstaande leiders bevestigd.

De VS stelde vrijdagochtend 'de dood van al-Baghdadi op dit moment niet te kunnen bevestigen', andere landen hebben nog niet gereageerd op de Russische claim. De meeste luchtaanvallen rond Raqqa worden uitgevoerd door de Westerse coalitie, onder leiding van de VS. De Russen vechten mee aan de kant van de Syrische president Assad. Het melden van de dood van Al-Baghdadi kan ook een ander doel hebben: het demoraliseren van de nog overgebleven IS-strijders in de stad.

Russisch belang

Veiligheidsexperts stellen ook dat de Russen een specifiek belang hebben bij het claimen dat zij verantwoordelijk zijn voor de dood van al-Baghdadi: er wordt vaak getwijfeld aan hun inzet in de strijd tegen IS. Andere analisten van het conflict in Syrië zeggen het opmerkelijk te vinden dat er ook 300 strijders bij de aanval zouden zijn omgekomen. Observatiegroepen die het conflict nauwgezet volgen hebben de afgelopen twee weken geen informatie binnen gekregen over een aanval met zoveel slachtoffers.

Nooit in het openbaar

Sinds 2010 leidt Al-Baghdadi IS, dat toen nog Al-Qaeda in Irak heette. De leider van het kalifaat is een mysterieus figuur, hij verschijnt zelden tot nooit in het openbaar. Een van de laatste keren was in 2014 in een moskee in Mosul (in Irak), net nadat hij het kalifaat had uitgeroepen. Al-Baghdadi zou lang in Mosul hebben verbleven, maar vertrok daar toen de stad door het Iraakse leger werd aangevallen. Inmiddels is Mosul voor een groot deel terugveroverd door dat Iraakse leger.

Nummer twee?

De dood van Al-Baghdadi zou (weer) een grote klap zijn voor IS. De afgelopen maanden werd de dood van meerdere leiders gemeld, zo was er in het april het bericht dat de plaatsvervanger van Al-Baghdadi, Ayad al-Jumaili, omgekomen zou zijn. Ook dat bericht is niet bevestigd. Of al-Jumaili daadwerkelijk de nummer twee is (of was) is niet duidelijk. Net zoals het niet duidelijk is wie Al-Baghdadi zou opvolgen als hij nu inderdaad dood is. Doorgaans wordt daarover besloten door een groep van senior-leiders, maar de groep ligt nu zo onder vuur dat onduidelijk is hoeveel leiders er nog over zijn.

De terreurgroep is opgebouwd uit verschillende afdelingen, zo bestond de groep ooit uit een aparte afdeling voor Irak en één voor Syrië. Ook is er een speciale afdeling die zich bezig houdt met het plannen van aanslagen in het buitenland, die afdeling stuurt ook undercover strijders in Europa aan. De afdeling propaganda kreeg vorig jaar augustus een klap toen Abu Muhammad al-Adnani omkwam bij de strijd in Aleppo. Hij werd gezien als een van de belangrijkste woordvoerders van de groep.

Voorganger ook gedood door bom