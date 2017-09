'Russen verbranden spullen in consulaat San Francisco'

De brandweer van San Francisco begaf zich naar het consulaat nadat diverse oproepen van verontruste omwonenden waren binnengekomen. De hulpdiensten lieten echter al snel weten dat het niet om een brand ging.



Een woordvoerster van de brandweer gaf te kennen dat het personeel van het consulaat objecten aan het verbanden is.



Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken besliste eerder dat het consulaat vandaag gesloten moet zijn. Ook dependances in New York en Washington moeten dicht. De Verenigde Staten reageren daarmee op de laatste Russische strafmaatregelen tegen Amerikaanse diplomaten. Het Kremlin gaf de VS in juli opdracht de Amerikaanse diplomatieke staf in Rusland in te krimpen.