Schulz: Hoe lang kijken we nog toe hoe Erdogan ons beetneemt?

Schulz trok fel van leer tegen zijn uitdager in de verkiezingsstrijd. Hij vindt dat de bondskanselier veel te aarzelend reageert op de provocaties van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. ,,Hoe lang willen we werkeloos toekijken hoe de heer Erdogan ons bij de neus neemt?'', aldus Schulz, verwijzend naar de journalist Deniz Yücel en andere Duitsers die vastzitten in Turkije.



Merkel reageerde in 'Berlin direkt' van de andere nationale publieke zender, ZDF. Ze bestreed dat ze is gaan zweven en niet meer weet wat er speelt bij de gewone Duitsers. Ze probeert haar ambtseed juist zo goed mogelijk gestalte te geven en ,,het welzijn van het Duitse volk te dienen. En dat betekent de mensen in het land helpen.''