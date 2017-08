Sea Shepherd staakt jacht op Japanse walvisvaarders

Nederlander op fiets trotseert ondergelopen Houston

8:17 De zorgen nemen toe in de Amerikaanse stad Houston. De miljoenenstad ligt volledig stil door de storm Harvey die tergend langzaam voorbijtrekt. Tussen de vele nieuwsbeelden was plotseling een bekend verschijnsel te zien: een man op een fiets ploetert door de plassen. De fietser, Leroy Versteeg uit Purmerend, woont en werkt in Houston. Tegen NH Nieuws vertelde hij dat het momenteel een spookstad is. Bij Leroy valt de schade mee, maar hij verwacht dat het de komende tijd erger gaat worden.