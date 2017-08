Spaanse politie nog steeds op zoek naar 22-jarige Younes

De gezochte man is de 22-jarige in Marokko geboren Younes Abouyaaqoub, zei hij. Hij is naar alle waarschijnlijkheid degene die het busje bestuurde dat afgelopen donderdag op meer dan 100 mensen inreed op de Ramblas in Barcelona. De politie gelooft dat indien hij de dader is, hij hier in zijn eentje in zat. Men vermoedt dat die dader inmiddels de Franse grens over is gevlucht. De moeder van Abouyaaqoub deed gisteravond tijdens een bijeenkomst in Ripoll een hartverscheurende oproep aan haar zoon om zich bij de politie te melden.

Alcanar

Het onderzoek naar beide aanslagen is in volle gang. Eerder vandaag meldde de Spaanse krant El Pais dat een derde lichaam is aangetroffen in het woensdag ontplofte huis in Alcanar. Vanuit dat huis bereidde de terreurcel vermoedelijk een nog grotere aanslag in Barcelona voor. In het huis zijn zo'n honderd gasflessen gevonden. Een merendeel ervan is gisteren gecontroleerd door de politie tot ontploffing gebracht.

De politie reageerde op de berichtgeving door te stellen dat zij nog niet bevestigen of er meer dan één persoon is omgekomen in een ontploft huis in Alcanar. ,,Het kan er één zijn, twee of drie'', aldus Oliva. Later op de dag liet een politiechef weten dat aan de hand van de gevonden lichaamsdelen tot nu toe twee personen zijn geïdentificeerd.

Bij de aanslagen in Barcelona en de badplaats Cambrils kwamen 14 mensen om het leven en raakten meer dan 130 mensen gewond.