Spanje stuurt Noord-Koreaanse diplomaten weg vanwege rakettest

UPDATE 'Verdachte aangehouden in zaak verdwenen Franse meisje Maëlys'

16:18 Een man is vanmorgen aangehouden in het kader van het onderzoek naar de verdwenen 9-jarige Maëlys De Araujo. Het Franse meisje was met haar ouders op een bruiloftsfeest in Pont de Beau-Voisin en verdween nadat zij met een aantal andere kinderen naar bed was gebracht. De verdachte was in de buurt van de bruiloft op het moment van de verdwijning. Dat meldt het Franse BFMTV.