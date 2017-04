Staten VS vechten Trumps klimaatplan aan

De coalitie van staten, onder leiding van de staat New York, zegt dat de Amerikaanse regering een wettelijke plicht heeft om de uitstoot van gassen te reguleren.



,,De wet is duidelijk: de Environmental Protection Agency (EPA) moet de CO2-uitstoot door energiecentrales terugdringen'', lichtte de New Yorkse openbaar aanklager Eric Schneiderman de gang naar de rechter toe.



De Amerikaanse president is echter een klimaatscepticus en gelooft niet in opwarming van de aarde en de risico's daarvan. Trump ziet in zorgwekkende statistieken vooral een complot van wetenschappers én China, ten koste van de Amerikaanse economie.