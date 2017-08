Sziget-trein komt na megavertraging weer in beweging

De Eindhovense Sanne liet eerder zaterdagmiddag weten: ,,We staan dus al twaalf uur stil. We zijn gaan slapen met hetzelfde uitzicht en worden wakker met hetzelfde uitzicht. Echt superleuk.'' Met haar vrienden vermaakte ze zich met een tripje naar de supermarkt en een stukje wandelen in de omgeving.



Via social media vragen sommigen al of er geld terug wordt gestort, anderen vragen zich af hoe het zit met mensen die op zondag moeten werken. In de trein zitten bij elkaar zo'n 1500 passagiers. Zij bezochten allemaal het Sziget-festival in Hongarije. Dat was al eerder afgelopen, maar veel mensen plakken een paar dagen Boedapest achter hun festival bezoek aan.