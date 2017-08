Taliban: Afghanistan wordt kerkhof voor de VS

Trump zei in een televisietoespraak dat hij de Amerikaanse militairen niet weghaalt uit Afghanistan. Hij zette zelfs de deur open voor het sturen van meer troepen naar het land, maar noemde geen aantallen. De president wil voorkomen dat Afghanistan een vrijplaats wordt voor islamitische terroristen.



Tijdens zijn verkiezingscampagne liet Trump herhaaldelijk weten dat de oorlog in Afghanistan te veel geld en levens kost. ,,Mijn eerste instinct was om terug te trekken,” erkende Trump dan ook. Maar zo simpel is het niet, leerde hij als president. ,,De consequenties van een snelle exit zijn onacceptabel.'' Er zou een vacuüm ontstaan waarin terreurgroepen vrij spel hebben, schetste Trump, die verwees naar de opkomst van IS in Irak nadat de Amerikanen daar vertrokken. ,,We kunnen in Afghanistan niet de fouten herhalen die onze leiders in Irak hebben gemaakt.''



Taliban-woordvoerder Mujahid noemde de plannen van Trump ook nog 'verouderd en vaag'. ,,Er zit niets nieuws in en hij was absoluut niet duidelijk.''