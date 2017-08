'Terroristen Cambrils waren vlak voor aanslag in Parijs'

De vijf aanslagplegers behoorden tot een terreurcel die uit twaalf personen bestond en die verantwoordelijk is voor de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Drie leden kwamen om het leven bij een explosie in een woning waar gasflessen lagen opgeslagen voor een terroristische aanslag. Vier terroristen leven nog. Zij worden vandaag voorgeleid in Madrid.



Volgens de Catalaanse krant La Vanguardia is het viertal gisteravond naar de Spaanse hoofdstad gebracht. De Audencia Nacional, een speciaal gerechtshof dat zich onder meer over terreurzaken buigt, zal oordelen over het lot van Driss Oukabir, Mohammed Alla, Salh el Karib en Mohamed Houli Chemal.



In totaal vielen bij de aanslagen vijftien doden: één in Cambrils en veertien op de Ramblas in Barcelona, waar een busje donderdag op de menigte inreed. De bestuurder van die bus, de 22-jarige Younes Abouyaaqoub, werd als hoofdverdachte aangerekend. Ondanks een klopjacht wist Abouyaaqoub vier dagen uit handen van de politie te blijven. Na een tip van twee oplettende dorpelingen werd hij gisteren door de politie doodgeschoten. Lees hier een reconstructie.