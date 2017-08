Thaise politie: arrestatiebevel van Interpol voor kleinzoon Red Bull-baas

De Thaise politie zegt vandaag door Interpol te zijn geïnformeerd over de plaatsing van Yoovidha op de zogenoemde rode lijst. Met die lijst wijst de internationale politieorganisatie de 190 lidstaten erop dat in een bepaald land een arrestatiebevel loopt tegen iemand. Doel van zo'n red notice is opsporing en aanhouding van de gezochte persoon met het oog op uitlevering aan de vragende partij.

Zich schuilhouden

Quote We vermoeden dat Yoovidha zich schuilhoudt in het buitenland Kolonel Krissana Pattanacharoen ,,We vermoeden dat Yoovidha zich schuilhoudt in het buitenland en moeten nu afwachten wat voor reacties we krijgen vanuit landen die zijn aangesloten bij Interpol. We hebben hard gewerkt aan het onderzoek naar het ongeluk met dodelijke afloop waarbij Yoovidha in 2012 betrokken was en zullen de zaak met alle mogelijke middelen voortzetten", zo verklaarde politiewoordvoerder kolonel Krissana Pattanacharoen vandaag.



Vorayuth Yoovidhya ontvluchtte Thailand eind april, vlak voordat de Thaise autoriteiten een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigden wegens het herhaaldelijk niet komen opdagen bij afspraken met het Openbaar Ministerie. De Red Bull-erfgenaam vloog met een van de privévliegtuigen van zijn familie naar Singapore. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De Thaise autoriteiten trokken zijn Thaise paspoort in mei in. Plaatsing van zijn naam op de rode lijst van Interpol maakt Yoovidhya's arrestatie bij internationaal reizen in theorie waarschijnlijker.

Ferrari

De kleinzoon van de medeoprichter van Red Bull wordt ervan verdacht achter het stuur te hebben gezeten van een Ferrari die in 2012 in Bangkok een politieofficier op een motor raakte en overreed. De bolide ging ervandoor, het slachtoffer (47) dood achterlatend. Politieagenten die het spoor van motorolie en remvloeistof vanaf de plaats delict volgden, kwamen uit bij het landgoed van de familie Yoovidhya, een kilometer verderop. Op basis van camerabeelden en de verwondingen van het slachtoffer concludeerde de politie dat Yoovidhya minstens 170 kilometer per uur reed, waar 80 kilometer was toegestaan.

Doordat hij steeds niet kwam opdagen bij justitie, hebben de openbaar aanklagers in Thailand geen aanklacht tegen hem kunnen opstellen. Tegelijkertijd bepaalt de Thaise strafwet dat bepaalde aanklachten na verloop van tijd verjaren. Voor eentje is de maximale tijdsduur voor indiening al verstreken, voor een andere - de plek van een ongeluk verlaten - verstrijkt die komende zondag. Dan is het precies vijf jaar geleden dat de motoragent werd geschept en overleed. De enige aanklacht die dan overblijft - dood door roekeloos rijgedrag - verjaart over tien jaar.

Boven de wet

Het Amerikaanse persbureau AP concludeerde na het lichten van Yoovidhya's doopceel dat hij er een luxe levensstijl op nahoudt. Hij vliegt met privéjets de wereld over en brengt zijn tijd door met snowboarden in Japan, clubbin' in Londen en feestvieren op het Formule 1-circuit tijdens de Grand Prix, inclusief poseren voor fotografen met coureurs uit de Red Bull F1-stal. AP-verslaggevers traceerden hem in april in een van de luxewoningen van de familie in Londen, maar de Red Bull-erfgenaam weigerde vragen te beantwoorden. Later die dag verliet hij met zijn ouders en een neef gehaast het pand met een flinke lading bagage.