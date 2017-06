Tieners na drie dagen teruggevonden in catacomben van Parijs

De brandweer trok afgelopen nacht met speurhonden de tunnels in, meldden Frans media. Een uur of vier later waren de vermisten terecht. Volgens de brandweer is het aan de honden te danken dat de tieners levend zijn teruggevonden.

Het tweetal is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Ze moesten worden behandeld voor onderkoeling. De twee hadden zich ontrokken aan de officiële rondleiding en waren in delen van de catacomben terechtgekomen die normaal gesproken niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Miljoenen stoffelijke resten

In het bijna 300 kilometer lange gangenstelsel zijn in de achttiende en negentiende eeuw overleden Parijzenaars bijgezet. Dit gebeurde met het oog op de volksgezondheid in de drukke stad. Ook opgegraven botten uit geruimde graven werden naar de ondergrondse tunnels overgebracht. In de tunnels, waarvan maar twee kilometer open is voor publiek, liggen naar verluidt de stoffelijke resten van miljoenen mensen.