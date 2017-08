Tientallen gewonden na treinbotsing Philadelphia

DUIKBOOTMYSTERIE Vrouwentorso gevonden in Deense wateren

21 augustus In de zee bij de Deense hoofdstad Kopenhagen is vandaag het lijk van een vrouw gevonden. Dat heeft de Deense politie bekendgemaakt. De politie vindt het nog te vroeg om te zeggen of het om de vermiste Zweedse journaliste Kim Wall gaat, die eerder verdween toen een privé-onderzeeër zonk in de baai van Køge.