Tomahawk? Wat is dat ook alweer?

- De Tomahawks zijn door verbeterde satellietsturing in staat om in 90 procent van de gevallen doel te raken.



- De ontwikkeling van de Tomahawks begon al in 1977. De kruisraketten werden voor het eerst ingezet tijdens Operation Desert Storm (1991), de oorlog tegen de troepen van Saddam Hoessein waardoor de Iraakse bezetting van Koeweit werd beëindigd. De Tomahawks bleken onbetrouwbaar en misten geregeld doel.



- Technische specifaties

* Lengte: 5,56 meter zonder raketbooster en 6,25 meter met raketbooster

* Spanwijdte: 2,62 meter

* Diameter: 53,1 centimeter

* Gewicht: 1.450 kilogram met booster en 1200 kilogram zonder booster

* Bereik: tot 2.500 kilometer

* Snelheid: 1.200 kilometer per uur bij lancering en 880 kilometer per uur in kruisvlucht



- Kostprijs per raket: 1.309.500 euro. Een simpele rekensom leert ons dat de aanval van afgelopen nacht meer dan 77,2 miljoen euro heeft gekost.



- De Tomahawk is vernoemd naar de vuistbijl van de indianen. Ook veel Amerikaanse militaire helikopters hebben indiaanse namen (Black Hawk, Apache, Chinook, etc.). Ze kan vanaf oorlogsschepen of vanaf onderzeeërs worden afgevuurd. Behalve het Amerikaanse leger beschikt ook het Britse leger over Tomahawks.



Conflicten waarbij Tomahawks werden afgevuurd:



-de Golfoorlog (voorjaar 1991), operation Desert Storm;

- aanvallen op Servische doelwitten (september 1995) waardoor eind 1995 de oorlog in Bosnië eindigde;

- kruisraketten op doelwitten in Soedan en Afghanistan (al-Qaeda-trainingskampen) na de simultane bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia (augustus 1998);

- invasie van Afghanistan (oktober 2001), enkele weken na de aanslagen van 11 september 2001;

- invasie van Irak (2003);

- aanvallen op Libië (voorjaar 2011) die het regime van Kadaffi ten val bracht;

- aanval op Islamitische Staat (2014);

- liquidaties van hooggeplaatsten van al-Qaeda, sinds 2008.