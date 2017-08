Totale zonsverduistering Amerika voorbij: 'bizar verschijnsel'

Tijdens een eclips staat de maan tussen de zon en de aarde, waardoor het licht van de zon wordt tegengehouden. De eclips begon in de VS om 19.16 uur Nederlandse tijd in het noordwesten van de VS, in de staat Oregon. Daarna verplaatste de maanschaduw van zo'n 113 kilometer breed zich zuidoostwaarts om uiteindelijk na 4000 kilometer via South Carolina de oceaan op te trekken. Om ongeveer 20.50 uur was de zonsverduistering boven de VS voorbij. De volledige verduistering van vanavond duurde in totaal 2 minuten en 20 seconden.

Schouwspel

oktober 2135

De laatste keer dat een dergelijk spektakel van de ene kust naar andere in de VS te zien was, was in 1918. De laatste totale verduistering in de VS vond plaats in 1979. Zonsverduisteringen komen gemiddeld één keer per driehonderd jaar op dezelfde plaats voor. In Nederland pas weer in oktober 2135. Niemand die nu leeft gaat dat nog meemaken. Nederlandse reisorganisaties hadden speciale eclipsreizen naar de Verenigde Staten aangeboden, waar veel belangstelling voor was. Eclipsjager Henk vloog naar de VS om de eclips mee te maken.