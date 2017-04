Trump bereid tot nieuwe aanval bij gebruik gifgas

De VS bombardeerden vrijdag een Syrische luchtmachtbasis als reactie op een vermeende chemische aanval eerder die week op burgers. Daarbij werd volgens de VS twintig procent van de Syrische luchtmacht vernietigd. De Amerikaanse aanval werd scherp veroordeeld door Rusland en Iran. Moskou en Teheran waarschuwden dat ze hard zullen terugslaan als de VS hun bondgenoot Syrië opnieuw aanvallen.



Als reactie op de Amerikaanse aanval op de luchtmachtbasis besloot Rusland het akkoord met de VS op te heffen waarmee het militair luchtverkeer boven Syrië wordt gecoördineerd. Deze hotline moest ervoor zorgen dat er geen ongelukken gebeurden tussen Amerikaanse en Russische jagers.



Het Amerikaanse leger heeft aangegeven nog steeds militair te kunnen samenwerken met Rusland in het luchtruim boven Syrië. Hoe dat gaat, is niet bekend.



De Syrische president Bashar al-Assad blijft ontkennen achter de vermeende gifgasaanval van vorige week dinsdag te zitten.