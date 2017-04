Turkse minister naar rechter wegens 'onrechtmatige uitzetting'

,,Ik heb me afgelopen vrijdag in opdracht van minister Kaya tot de rechter gewend”, zegt de Turks-Nederlandse advocaat in Rotterdam. ,,Het is juridisch nog steeds niet duidelijk op welke grond de minister onder dwang en onder politie-escorte naar Duitsland werd uitgezet.''



,,Volgens mijn cliënte is ze in de vroege ochtend van zondag 12 maart onrechtmatig tot ongewenst vreemdeling verklaard. Burgemeester Aboutaleb gaf opdracht haar het land uit te zetten, maar heeft daar, tegen de regels in, geen schriftelijke verklaring met uitleg voor gegeven.”