Twee doden en zes gewonden bij steekpartij Finland

Australische Julia (26) maakte in Barcelona derde aanslag op rij mee

18 augustus Ze was met vrienden aan het shoppen in Barcelona toen terroristen met een busje dood en vernieling zaaiden op de Ramblas. Net zoals in Parijs en Londen kwam Julia Monaco met de schrik vrij. Voor de Australische vrouw was het al de derde aanslag die ze meemaakte in Europa.