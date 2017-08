Tyfoon raast over Hongkong, straten staan blank

Executie op laatste moment afgelast dankzij nieuw DNA-bewijs

22 augustus De gouverneur van Missouri Eric Greitens heeft op het laatste moment een executie tegengehouden nadat de advocaten van de veroordeelde verdachte nieuw bewijs hadden aangedragen. De 48-jarige Marcellus Williams zou vandaag ter dood worden gebracht wegens de moord op een vrouw tijdens een inbraak in haar huis in augustus 1998. Dankzij verbeterde DNA-technologie is gebleken dat hij de dader niet is.